Российские вузы не готовы принять иностранных студентов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что вузы не готовы в настоящее время принимать иностранных студентов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, иностранные студенты, в том числе из стран СНГ, хотели бы приехать, однако из-за ограниченного транспортного сообщения и по ряду других причин не смогли.
«Вы видите ситуацию в наших городах, крупных университетах — теперь уже и мы не готовы принимать, ситуация кардинально отличается от того, что мы имели в начале сентября», — сказал Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.
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