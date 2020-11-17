Российские вузы не готовы принять иностранных студентов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что вузы не готовы в настоящее время принимать иностранных студентов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, иностранные студенты, в том числе из стран СНГ, хотели бы приехать, однако из-за ограниченного транспортного сообщения и по ряду других причин не смогли.

«Вы видите ситуацию в наших городах, крупных университетах — теперь уже и мы не готовы принимать, ситуация кардинально отличается от того, что мы имели в начале сентября», — сказал Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

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