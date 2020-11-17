Почти 300 человек работают на месте схода вагонов под Владимиром

Около 300 человек работают на месте схода вагонов во Владимирской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«На месте работает группировка сил и средств в составе 274 человек, 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 78 человек, 21 единица техники», — рассказали в ведомстве.

Сход 30 вагонов состава из 64 вагонов произошел 16 ноября на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. В результате разлились шесть цистерн с мазутом на площади 12,5 тыс. кв. м. Повреждено железнодорожное полотно в оба направления. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения. В результате происшествия погиб 45-летний дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев. Во Владимирской области ввели режим ЧС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цистерны с мазутом разлились под Владимиром при сходе вагонов с рельсов

— Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива шести вагонов мазута