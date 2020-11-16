Роспотребнадзор: срок проведения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов

Роспотребнадзор распорядился доводить сведения о результатах тестирования на коронавирус до пациентов в течение 48 часов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

По последним данным, в России с начала пандемии было проведено более 69,1 млн тестов на коронавирус.

Число случаев заражения инфекцией в стране к 16 ноября превысило 1,9 млн.

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