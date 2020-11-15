Посольство РФ в Минске занимается ситуацией с задержанием журналистов
Посольство РФ в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием российских журналистов в Минске. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Посольство занимается», — прокомментировала ситуацию с российскими журналистами Захарова.
Ранее стало известно, что корреспонденты ТАСС и РИА «Новости» были задержаны в ходе акции протеста в Минске.
Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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