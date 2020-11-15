Обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими костями в Иркутской области

В Иркутской области обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими останками. Об этом пишет «Подъем».

Кости и череп местные жители обнаружили на одной из дорог в Киренске.

По одной из версий, песок был взят рядом с кладбищем, по другой — он был привезен из карьера, в котором захоронены участники Гражданской войны.

Полиция начала проверку.

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