Обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими костями в Иркутской области
Катерина Медведева
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В Иркутской области обледенелую дорогу засыпали песком с человеческими останками. Об этом пишет «Подъем».
Кости и череп местные жители обнаружили на одной из дорог в Киренске.
По одной из версий, песок был взят рядом с кладбищем, по другой — он был привезен из карьера, в котором захоронены участники Гражданской войны.
Полиция начала проверку.
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