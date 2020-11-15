Около 40 человек эвакуированы из-за пожара в доме в Ставрополе

Пожар произошел в многоквартирном доме в Ставрополе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по краю.

В ведомстве рассказали, что дом одноподъездный, шестиэтажный, негазифицированный. Горят два жилых помещения на первом этаже общей площадью 70 кв. м.

Было эвакуировано около 40 человек.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

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