Эксперт рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какие сведения могут определить мошенники по номеру телефона. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, благодаря номеру можно узнать фамилию, имя и отчество человека, паспортные данные, которые были указаны при регистрации сим-карты, а после этого найти информацию о наличии недвижимости, собственности или автомобилей.

Зная паспортные данные, также можно посмотреть историю судебных разбирательств, наличие гражданина в базе розыска МВД, его штрафы в ГИБДД, информацию о наличии долгов в ФССП и банковскую кредитную историю.

Щельцин отмечает, что большая часть баз данных открыта для любого гражданина, имеющего доступ к паспортным данным. Полностью обезопасить себя от такого мониторинга может только электронный паспорт (которого еще нет в России) или двухфакторная авторизация к таким сервисам.

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