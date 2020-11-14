34 россиянина на Кубе заразились коронавирусом

На Кубе число российских туристов, заразившихся коронавирусом, достигло 34, сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительном тесте на коронавирус у 34 россиян», — сказала Мгеладзе.

Она уточнила, что восемь из них уже выздоровели и возвращаются в свои отели.

На Кубе коронавирусом заразился 7 541, выздоровели 6 965, скончался 131 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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