Украина обновила рекорд по числу заражений коронавирусом
Катерина Медведева
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook заявил о новом рекорде по числу заражений коронавирусом за сутки.
За прошедший день в стране выявили 12 524 случая инфицирования, выздоровели 4 962 человека, умер 191 пациент.
Также Степанов сообщил о госпитализации 1 525 человек с коронавирусом.
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