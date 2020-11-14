Украина обновила рекорд по числу заражений коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook заявил о новом рекорде по числу заражений коронавирусом за сутки.

За прошедший день в стране выявили 12 524 случая инфицирования, выздоровели 4 962 человека, умер 191 пациент.

Также Степанов сообщил о госпитализации 1 525 человек с коронавирусом.

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