В США зарегистрировали рекордный прирост числа заражений COVID-19 за сутки

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 154,5 тыс. Такой прирост числа заражений COVID-19 за сутки стал рекордным в стране, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в США 13 ноября было зарегистрировано 154 576 новых случаев коронавируса.

За все время с начала пандемии в США зафиксировано свыше 10,7 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 244 407 человек. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Советник Трампа заболел коронавирусом

— Коронавирусом в Калифорнии заразились более 1 млн человек

— Трамп назвал срок выпуска вакцины от COVID-19 для всего населения США