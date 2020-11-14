В США зарегистрировали рекордный прирост числа заражений COVID-19 за сутки
Антон Демидов
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За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 154,5 тыс. Такой прирост числа заражений COVID-19 за сутки стал рекордным в стране, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, в США 13 ноября было зарегистрировано 154 576 новых случаев коронавируса.
За все время с начала пандемии в США зафиксировано свыше 10,7 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 244 407 человек. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.
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