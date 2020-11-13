В Подмосковье откроют около 80 пунктов вакцинации от COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе ожидается открытие около 80 пунктов для проведения вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Россия 24».

Он отметил, что Московская область постепенно наращивает объемы получаемых доз вакцины. По его словам, в регионе происходит подготовка пунктов вакцинации, поскольку препарат требует нахождения в морозильнике при -18°С.

«Должны быть морозильники, а не холодильники. Это не сироп от кашля. Специалист, который и подготовит тебя к прививке, и дальше сопровождает», — добавил Воробьев.

Губернатор уточнил, что на данный момент идет подготовка 64 пунктов вакцинации, однако в конечном итоге их число будет около 80.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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