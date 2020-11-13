Части аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 обнаружили за пределами ВПП

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Фрагмент совершившего аварийную посадку в Новосибирске грузового самолета Ан-124 «Руслан» обнаружили за пределами аэропорта Толмачево. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, фрагмент оказался в нескольких километрах от аэропорта. Предположительно, это часть разрушившегося во время взлета двигателя.

Также появились сообщения об обнаружении фрагментов самолета на территории расположенных вблизи предприятий.

Отмечается, что будет проверена территория находящегося неподалеку Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

«На данный момент повреждений инфраструктуры парка не обнаружено», — заявили в пресс-службе ПЛП.

Как стало известно ранее, Ан-124 «Руслан» направлялся без груза в Вену.

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