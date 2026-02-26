Размер шрифта
МИД России заявил о наличии вопросов к уставу и мандату Совета мира

МИД: у России существуют вопросы к уставу и мандату Совета мира
Антон Денисов/РИА Новости

Россия имеет вопросы к уставу и мандату создаваемого по инициативе США Совета мира, в частности в аспекте сосуществования новой структуры с Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Дипломат обратил внимание на то, что 19 февраля в Вашингтоне прошло второе заседание Совета мира во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а инаугурационное мероприятие состоялось 22 января в Давосе.

«В Москве были получены приглашения на обе встречи, но российские представители в них не участвовали, как и ряд наших партнеров по БРИКС. Изначально Совет мира задумывался как орган по внешнему управлению и контролю над сектором Газа», — сказал директор департамента МИД.

Логвинов отметил, что в Уставе Совета мира он определяется как новая международная структура, которая призвана сменить «механизмы, слишком часто оказывавшиеся неэффективными».

Он указал, что в качестве мандата зафиксировано «содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, которые затронуты конфликтом или находятся под его угрозой», а сектор Газа при этом не упомянут.

По мнению дипломата, этот подход вызывает вопросы о том, как Совет мира будет сосуществовать с ООН и ее Советом Безопасности, который является единственным общепризнанным органом по поддержанию международного мира и безопасности».

Кроме того, Логвинов назвал примечательным неприглашение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на оба прошедших заседания Совета мира.

Ранее Трамп уснул на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

 
