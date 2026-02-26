Размер шрифта
«ПСЖ» с Сафоновым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Sarah Meyssonnier/Reuters

«ПСЖ» вничью сыграл с «Монако» в ответном стыковочном матче Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со результатом 2:2. Счет в матче открыли монегаски, на 45-й минуте отличился Магнес Аклиуш. На 58-й минуте игры Мамаду Кулибали получил вторую желтую карточку и был удален с поля (первое предупреждение было вынесено за три минуты до этого). Уже через две минуты после удаления «ПСЖ» сравнял счет, отличился Маркиньос, а еще через шесть минут Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Джордан Тезе забил второй мяч «Монако».

Ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин матч пропустил из-за того, что в первой игре получил прямую красную карточку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:2. По итогам двух встреч парижский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения, выложив фото с кубком Лиги чемпионов.

 
