Стало известно, что за женщины в бикини снялись со Стивеном Хокингом

Sun: девушки в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна были сиделками

Две девушки в бикини, запечатленные с британским физиком Стивеном Хокингом на фотографии, обнародованной минюстом США среди документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, оказались сопровождавшими ученого сиделками. Об этом сообщает Sun со ссылкой на представителя семьи ученого.

По его словам, услуги сиделок были необходимы Хокингу из-за диагностированного у него бокового амиотрофического склероза. Представитель семьи ученого добавил, что любые обвинения в адрес физика являются неправдоподобными.

В публикации отмечается, что фото было сделано в 2006 году в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас после выступления Хокинга о квантовой космологии.

До этого стало известно, что Эпштейн в переписке заявлял, что во время визита Хокинга на его частный остров приматывал ему голову к стулу скотчем, чтобы прокатить на субмарине.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и фигурант резонансного дела, связанного с торговлей людьми и вовлечением несовершеннолетних в проституцию. СМИ писали, что на его острове Литл-Сент-Джеймс Эпштейн удерживал несовершеннолетних и насиловал. Как выяснилось позже, остров посещали 42-й президент США Билл Клинтон, банкир Джеймс Стейли и физик Стивен Хокинг. О связи Дональда Трампа с Джефри Эпштейном впервые стало известно в мае 2025 года после поста миллиардера Илона Маска в соцсети X. Тогда Маск заявил, что фамилия президента США числится в списках – по этой причине они не были опубликованы, утверждал он.

Ранее министр торговли США признался, что обедал с Эпштейном и посещал его частный остров.