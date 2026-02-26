В России зафиксирован бум поставок БАДов в аптеки этой зимой

Зимний сезон 2026 года усилил нагрузку на фармлогистику: в декабре-январе заметно выросло количество перевозок в аптечные сети, особенно в категории противопростудных препаратов, витаминов и БАДов. Основной поток идет из столичных регионов. Об этом «Газете.Ru» сообщили логистические компании «Скиф-Карго», NC Logistic и «Деловые Линии».

В компании «Деловые Линии» отмечают, что в период с декабря 2025 по январь 2026 года количество перевозок в аптечные сети выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний вес одной партии увеличился на 21%, что говорит о переходе ретейла к более крупным и консолидированным закупкам. Отдельную динамику демонстрирует сегмент БАДов — число отправок увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ключевых направлений поставок — Санкт-Петербург, Сочи и Московская область.

По словам Гарольда Власова, управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic, традиционно к концу года, в декабре 2025-го, выросли объемы фармацевтической логистики. Основным драйвером отгрузок с оптовых складов дистрибьюторам и аптечным сетям стали противопростудные препараты. В этой категории зафиксирован рост логистических операций на 10% по сравнению с декабрем 2024 года. Отгрузки с оптовых складов витаминов и БАДов увеличились на 16%, что свидетельствует о сохраняющемся сезонном спросе и растущей популярности средств для укрепления иммунитета в зимний период.

Лидер по объемам — Московский регион: здесь сосредоточены оптовые склады и дистрибьюторские центры, откуда рефрижераторы разносят грузы по стране.

Гарольд Власов поясняет, что транспортировка лекарственных препаратов осуществляется с помощью валидированного автотранспорта. Главный параметр при этом — температура, которая определяет характеристики транспортного средства, маршрут и сроки доставки.

Грузовые машины для перевозки термочувствительных лекарств должны быть оснащены рефрижераторами, обеспечивающими заданный температурный режим на протяжении всего пути. Мониторинг условий транспортировки ведется с использованием регистраторов температуры и влажности — логгеров, которые непрерывно измеряют показатели и фиксируют любые отклонения от нормы.

Перевозка авиатранспортом применяется в тех случаях, когда необходима срочная доставка пациенту. При авиатранспортировке препараты, требующие строгого температурного режима, помещают в термоконтейнеры с хладоэлементами.

Юрий Коробейников, директор по продажам «Скиф-Карго», отмечает смещение спроса. Так, в 2025 году Сибирь и Дальний Восток показали 9-кратный рост доставок в аптечные сети. По мнению эксперта, основная причина роста — расширение сетей и активное развитие логистической инфраструктуры фармретейла в этих макрорегионах. В то же время рост спроса в Уральском и Южном макрорегионах, хотя и менее выраженный, остается устойчивым.

