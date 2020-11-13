Мэр Томска задержан за превышение полномочий

Мэр Томска Иван Кляйн задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан по подозрению в превышении полномочий», — сказал собеседник агентства.

Информацию о задержании также подтвердили в СК по региону.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.