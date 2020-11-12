Четырех детей ошпарило кипятком из прорвавшейся трубы в Дзержинском

Четыре ребенка получили ожоги после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Кипяток разлился на проезжую часть в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.

«Четверо детей в возрасте 10-12 лет переходили дорогу и получили ожоги», — уточнили в спасательном ведомстве.

Пострадавшие были доставлены в Люберецкий ожоговый центр. Их состояние пока неизвестно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.