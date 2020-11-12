Американского журналиста уволили за мастурбацию во время видеоконференции
Журналиста американского издания The New Yorker Джеффри Тубина уволили за мастурбацию во время проходившей онлайн рабочей встречи. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Мужчина отметил, что участвуя в беседе с сотрудниками радиостанции WNYC по Zoom думал, что его камера выключена.
«Я был уверен, что меня не видно в Zoom. Я думал, что отключил функцию видео», — написал он в своей публикации.
После инцидента руководство издания начало разбирательство, сначала отстранив журналиста от работы, а затем уволив его.
В своем посте Тубин также написал, что проработал в The New Yorker 27 лет и добавил, что всегда будет любить журнал, а также скучать по коллегам.
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