В Кузбассе медик заразился коронавирусом после введения первой дозы вакцины

В Кемеровской области один из медиков заразился коронавирусом после введения ему первой дозы вакцины «Спутник V». Об этом заявила первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина, передает РИА «Новости».

По ее словам, коронавирус выявили у медика на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому трудно сказать, связано ли это непосредственно с вакцинацией.

«С учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением», — сказала Зеленина.

Она пояснила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой прививки, но окончательно формируется только после второй дозы.

Ранее сообщалось, что у трех медиков из Алтайского края, получивших первую дозу вакцины «Спутник V», также выявили коронавирус.

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