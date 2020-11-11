Минобрнауки рекомендовало регионам перевести вузы на удаленку

Миноборнауки России приняло решение перевести всех студентов высших учебных заведений в Москве и Петербурге на дистанционный формат обучения с 13 ноября. Властям других регионов рекомендуется поступить аналогично, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

«Рекомендовать по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Отмечается, что рекомендация не носит обязательного характера.

В свою очередь, студенты Петербурга и Москвы останутся на удаленном обучении до 6 февраля, следует из приказа Минобрнауки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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