Московские рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь

Все рестораны Москвы будут закрыты в новогоднюю ночь из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно же, Новый год будет <...> но, к сожалению, видимо несколько в более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут. Точнее, не большинство, наверное, а все», — подчеркнул Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, с 13 ноября на два месяца останавливается работа ночных клубов, ресторанов и других развлекательных заведений с 23.00 до 6.00.

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