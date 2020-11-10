Смерть волонтера привела к остановке испытаний вакцины от COVID-19 в Бразилии
Смерть одного из волонтеров предположительно стала причиной приостановки клинических испытаний в Бразилии препарата «Коронавак» китайской фармакологической компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает ТАСС.
Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с «серьезным побочным эффектом».
21 сентября бразильские СМИ сообщили о смерти 28-летнего волонтера, принимавшего участие в испытаниях препарата от COVID-19 Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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