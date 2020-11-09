Беглов пообещал не допустить нового локдауна в Петербурге
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» пообещал сделать все возможное, чтобы избежать повторного локдауна в городе.
«Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна, будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости», — сказал градоначальник.
При этом он отметил, что жители Петербурга должны быть готовы к любому развитию событий.
По последним данным, в городе зарегистрировано 71 426 случаев COVID-19, умер 4181 человек, выздоровел 43 501.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Петербурге выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
— Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ситуации с COVID-19
— В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки