Беглов пообещал не допустить нового локдауна в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» пообещал сделать все возможное, чтобы избежать повторного локдауна в городе.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна, будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости», — сказал градоначальник.

При этом он отметил, что жители Петербурга должны быть готовы к любому развитию событий.

По последним данным, в городе зарегистрировано 71 426 случаев COVID-19, умер 4181 человек, выздоровел 43 501.

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