Вакцина Pfizer и BioNTech может стать бесплатной для американцев

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная Pfizer и BioNTech, может стать бесплатной для граждан США, заявил глава компании Pfizer Альберт Бурла. Его комментарий опубликован изданием The Hill.

«Я думаю, что вакцина будет доступна бесплатно всем американским гражданам. Я думаю, что большинство стран поступят так же», – отметил Бурла.

По его словам, к концу текущего года может быть произведено до 50 млн доз препарата, а в 2021 году – до 1,3 млрд доз.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом на этапе клинических испытаний.

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