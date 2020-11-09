Вакцина Pfizer и BioNTech может стать бесплатной для американцев
Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная Pfizer и BioNTech, может стать бесплатной для граждан США, заявил глава компании Pfizer Альберт Бурла. Его комментарий опубликован изданием The Hill.
«Я думаю, что вакцина будет доступна бесплатно всем американским гражданам. Я думаю, что большинство стран поступят так же», – отметил Бурла.
По его словам, к концу текущего года может быть произведено до 50 млн доз препарата, а в 2021 году – до 1,3 млрд доз.
Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом на этапе клинических испытаний.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer, оказалась эффективна в 90% случаев
— Эффективность российской вакцины от COVID-19 сравнили с результатами вакцины от Pfizer
— Байден предсказал гибель 200 тысяч американцев до выхода вакцины от COVID-19