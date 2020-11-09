Москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Москве. Ожидается усиление ветра и гололедица.

Синоптики сообщили, что с 21.00 9 ноября до 18.00 10 ноября в столице вероятен северно-западный ветер с порывами до 17 м\с. Кроме того, местами возможна гололедица. В связи с этим ГУ МЧС РФ по Москве настоятельно советует не укрываться от непогоды под деревьями, обходить шаткие конструкции на улице, соблюдать скоростной режим на дорогах.

«Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

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