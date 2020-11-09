Минздрав: в России занято 82% больничных коек для пациентов с COVID-19

В России развернуто около 260 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19, заняты 82% из них. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Занятость сегодня составляет коек на уровне 82%», — сказал Мурашко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной, поэтому регионы должны быть обеспечены всем необходимым для лечения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поручил выделить средства на лекарства против коронавируса

— Меркель заявила о возможном усилении карантина в Германии

— Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается сложной