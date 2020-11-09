Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается сложной

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, поэтому регионы должны быть обеспечены всем необходимым для лечения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ситуация по-прежнему остается сложной. Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов», — сказал глава правительства.

Премьер также поручил проконтролировать получение лекарств теми, кто лечится от коронавируса на дому.

«Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому, они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам», — сказал Мишустин

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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