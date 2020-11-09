Житель Дагестана получил 16 лет за сотрудничество с ИГ*
Южный окружной военный суд 9 ноября приговорил к 16 годам колонии жителя Дагестана Анвара Касумова, вступившего в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация запрещена в России) и пытавшегося сформировать банду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.
По информации следствия, в январе 2019 года мужчина в городе Каспийске вступил в «ИГ», присягнув ее лидеру. В своем доме он прятал боеприпасы, взрывные устройства и оружие. Весной того же года Касумов вознамерился организовать и встать во главе незаконного вооруженного формирования для нападений на правоохранителей. Суд установил, что для этого мужчина вербовал в НВФ трех жителей Дагестана, однако 21 апреля был задержан.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Участие в деятельности террористической организации», «Покушение на организацию незаконного вооруженного формирования», «Содействие террористической деятельности», «Покушение на посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Хранение оружия и боеприпасов».
Суд признал Касумова виновным, он пробудет 16 лет в исправительной колонии строгого режима, первые три года из них — в тюрьме. Также обвиняемый должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
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