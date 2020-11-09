В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусом заразились 21 798 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет оперштаб.

Больше всего заражений в Москве (6 897), Санкт-Петербурге (1 403) и Подмосковье (660). Всего с начала эпидемии выявили 1 796 132 случая.

За все время скончались 30 793, выздоровел 1 335 141 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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