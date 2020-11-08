В Белоруссии на акциях протеста задержали более 500 человек
На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии задержано около 526 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Отмечается, что списки продолжают дополняться. Несколько человек, по информации правозащитников, уже отпустили.
Основная масса задержаний произошла в Минске. Но также сообщается о задержанных в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах, Пинске.
Отмечается, что среди прочих в Минске задержали белорусскую модель, победительницу конкурса Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову. Ранее она поддержала акции протеста.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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