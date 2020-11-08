В кабинете районного отдела полиции под Воронежем обнаружили тело полицейского

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В служебном кабинете районного отдела полиции Калачевского района Воронежской области было обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, полицейский совершил суицид.

Была начата служебная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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