Собянин: удаленка в школах не привела к стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в Москве не стабилизировалась после введения дистанционного обучения в школах, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается мер по дистанционному обучению школьников. Мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика по COVID», — отметил мэр.

При этом в столице не планируют вводить новые меры по борьбе с распространением инфекции, так как система здравоохранения на данном этапе справляется с ситуацией, добавил Собянин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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