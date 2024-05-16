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Суд отклонил иск о банкротстве «Москвича»

Суд в Москве отклонил иск гонконгской Silver Basis о банкротстве «Москвича»

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск гонконгской Silver Basis Investment Development Company о банкротстве автозавода «Москвич», следует из картотеки.

Заявление Silver Basis было зарегистрировано 3 мая. Через 10 дней, 13 мая, оно было возвращено истцу.

«Суд первой инстанции, руководствуясь
положениями действующего законодательства, пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия заявления к производству», — говорится в документе.

Претензии компании из Гонконга относятся еще к тому периоду, когда «Москвич» был «Рено Россия» и принадлежал французской Renault. Дело в том, что Silver Basis так и не получила от российской стороны большую часть денег за заказ (компания поставляла детали для авто). Речь идет примерно о €2,5 млн.

В результате Silver Basis обратилась в суд, требуя взыскать долг с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия». Сначала иск был удовлетворен, однако после кассационной жалобы «Москвича» решение было аннулировано. После этого гонконгская компания подала иск о банкротстве российского автозавода.

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