Суд продлил арест второму подозреваемому в совершении теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил арест подозреваемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Судья Тимур Вахрам огласил решение удовлетворить ходатайство следствия и продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа.

Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.

До этого Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемому в террористической атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Суд постановил отправить их в изолятор до 22 мая. Позже под стражей оказались еще несколько человек, подозреваемых в соучастии в преступлении.

Ранее стало известно, что МВД намерено провести реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокусе».