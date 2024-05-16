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Полиция Словакии предъявила обвинение стрелявшему в премьера Фицо

Стрелявшему в премьера Словакии Фицо грозит пожизненное заключение

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Radovan Stoklasa/Reuters

Мужчине, стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлено обвинение. 71-летнему стрелку грозит пожизненное заключение, заявил следователь Национального агентства по уголовным делам республики, сообщает tvnoviny.sk.

«Утром пенсионеру предъявили обвинение в покушении. По данным полиции, преступление он совершил из-за несогласия с политикой действующей власти и теми изменениями, которые она внесла или собирается внести», – говорится в сообщении телеканала.

За это преступление стрелку, если его вина будет доказана, грозит исключительное наказание – 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение, отмечает издание.

Преступник сообщил полиции, что планировал нападение за несколько дней. Он признался, что собирался лишь причинить вред премьер-министру.

Отмечается, что пенсионер произвел пять выстрелов в премьера, три из которых попали в цель. Сотрудники полиции и судмедэксперты часами искали улики и собирали доказательства на месте преступления. С помощью 3D-сканера они просканировали не только место стрельбы, но и прилегающую территорию.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее Фицо предсказал покушение на себя.

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Покушение на премьера Словакии
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