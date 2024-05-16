ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

Военная разведка Украины планировала ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.

Служба также опубликовала видео, на котором один из фигурантов дела о подготовке теракта признался, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост.

Задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и планировавшие устроить взрыв на железной дороге. Оба — граждане России.

По словам мужчины, украинские спецслужбы требовали любые сведения о российских военнослужащих, военных объектах, просили фотографировать системы ПВО в районе Керчи.

Кроме того, украинская сторона намеревалась передать россиянину маленький беспилотник, научить его им пользоваться, чтобы после ударить, предварительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи.

Подозреваемый заявил, что в итоге спецслужбы Украины не смогли передать дрон, поскольку он «разрушается при передаче».

Утром 16 мая Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха, одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один дрон над территорией Белгородской области. Также уничтожены четыре и перехвачены два беспилотника над Крымом, уничтожен один дрон над Брянской областью, один БПЛА над Калужской областью и два БПЛА над Тульской областью.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.