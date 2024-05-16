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На Западе предупредили ВСУ о возможном наступлении армии РФ с двух сторон

Lidovky: армия России может начать наступление с двух сторон на ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ могут начать наступление на позиции украинской армии с двух сторон. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

В статье отмечается, что ВС РФ уже несколько дней продвигаются в сторону Харькова, и это наступление укладывается в заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости создать на российской границе санитарную зону.

«Однако цель может заключаться кое в чем другом», — считает автор.

По его словам, армия России может воспользоваться тем, что Украина бросила силы на укрепление обороны на харьковском направлении и ослабила линию соприкосновения на Донбассе, и начать наступление с двух сторон.

15 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Киев уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города.

Ранее во Франции рассказали о последствиях выхода России к Харькову.

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