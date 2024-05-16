В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу

В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту страны Александару Вучичу на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

«Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов», — говорится в сообщении.

До этого Вучич говорил, что шокирован покушением на Фицо и молится за него.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова.

Вучич также предупреждал, что в ближайшее время его страна столкнется с угрозой своим национальным интересам. Он также говорил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.