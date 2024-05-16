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В Госдуме обвинили Киев в вовлечении США и Европы в масштабную войну

Володин: киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Киев пытается вовлечь США и европейские страны в масштабную войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну», — сообщил спикер нижней палаты парламента РФ.

По его словам, украинские депутаты убеждают Вашингтон, что поставляемое Украине вооружение необходимо использовать по целям на российской территории. Володин считает, что такая тенденция приведет к трагическим последствиям, которые могут затронуть «все человечество».

«Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы напомнил западным политикам, что они ответственны за то, что происходит, и от них зависит, предотвратят ли они масштабную катастрофу.

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему не дает Украине возможности наносить удары за пределами своей территории и не стимулирует ее к этому.

Ранее Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием.

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