В НАТО заявили, что страны альянса должны помогать Киеву даже в ущерб обязательствам

Страны НАТО должны оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) даже в ущерб своим обязательствам в альянсе, поскольку поддержка Киева стоит для блока на первом месте. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на открытии заседания Военного комитета начальников генеральных штабов НАТО, передает ТАСС.

«Если выбирать между выполнением норм НАТО и поддержкой Украины — надо выбирать поддержку Украины», — подчеркнул Бауэр.

До этого бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что государства — члены НАТО Польша и Румыния могли бы задействовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в целях оказания помощи Украине.

Ранее Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.