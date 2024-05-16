Глава больницы рассказала о ранениях Фицо после покушения

Директор больницы сообщила, что премьер Словакии Роберт Фицо попал к врачам с многочисленными ранениями. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы медучреждения, в 59-летнего премьера выстрелили пять раз. Политика доставили в больницу в критическом состоянии. Он находился в операционной пять часов, но все прошло успешно и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Президент Болгарии Румен Радев выразил осуждение в связи с покушением на Фицо, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для стабильности демократических процессов в Европе.

Ранее в Кремле решительно осудили покушение на Фицо.