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Глава больницы рассказала о ранениях Фицо после покушения

Reuters: премьер Словакии Фицо находился в операционной пять часов

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Nadja Wohlleben/Reuters

Директор больницы сообщила, что премьер Словакии Роберт Фицо попал к врачам с многочисленными ранениями. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы медучреждения, в 59-летнего премьера выстрелили пять раз. Политика доставили в больницу в критическом состоянии. Он находился в операционной пять часов, но все прошло успешно и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Президент Болгарии Румен Радев выразил осуждение в связи с покушением на Фицо, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для стабильности демократических процессов в Европе.

Ранее в Кремле решительно осудили покушение на Фицо.

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