Бородина пожаловалась на болезнь и аллергию

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела.

Бородина призналась, что заразилась от дочерей. Знаменитость пожаловалась, что ей пришлось отменить планы из-за болезни. Она собиралась пойти на очень важные съемки и день рождения подруги.

«38,5°C. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5°C. Сегодня сдаюсь», — поделилась телеведущая.

Бородина также сообщила, что у нее появилась аллергическая реакция из-за меда. Она показала руку с покраснениями.

«Это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чай с медом, чтобы помочь сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик», — отметила знаменитость.

Поклонники заявили, что мед нельзя пить при высокой температуре. Бородина сильно удивилась.

«Шта? Всю жизнь пили молоко с медом при температуре», — написала телеведущая.

1 мая Бородина уехала с дочерьми в США. Она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. 5 мая телеведущая сообщила, что ее дети заболели. Она жаловалась, что многие лекарства выдают только по рецепту в США.

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