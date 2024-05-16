Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бородина пожаловалась на болезнь и аллергию

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что заболела

close
100%
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела.

Бородина призналась, что заразилась от дочерей. Знаменитость пожаловалась, что ей пришлось отменить планы из-за болезни. Она собиралась пойти на очень важные съемки и день рождения подруги.

«38,5°C. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5°C. Сегодня сдаюсь», — поделилась телеведущая.

Бородина также сообщила, что у нее появилась аллергическая реакция из-за меда. Она показала руку с покраснениями.

«Это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чай с медом, чтобы помочь сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик», — отметила знаменитость.

Поклонники заявили, что мед нельзя пить при высокой температуре. Бородина сильно удивилась.

«Шта? Всю жизнь пили молоко с медом при температуре», — написала телеведущая.

1 мая Бородина уехала с дочерьми в США. Она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. 5 мая телеведущая сообщила, что ее дети заболели. Она жаловалась, что многие лекарства выдают только по рецепту в США.

Ранее сын Юрия Куклачева рассказал, когда артист вернется на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами