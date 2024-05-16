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Бойцы ВС РФ начали работу по освобождению еще одного населенного пункта

Ганчев: российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России находятся на подступах к Липцам Харьковской области. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, начинается работа по освобождению населенного пункта. Постоянно работают артиллерия и авиация.

16 мая мотострелок группировки «Север» с позывным «Брусик» заявил, что лишь одна рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна была сдерживать натиск всех сил ВС РФ в освобожденном поселке Стрелечье Харьковской области.

В этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. По его словам, наступление позволит создать «санитарнeю зону» и отбросить врага от границ Белгородской области. Он отметил, что российские войска смогли совершить прорыв «на севере рядом с границей».

Ранее во Франции рассказали о последствиях выхода России к Харькову.

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