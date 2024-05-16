В МВД Словакии назвали покушение на премьер политически мотивированным

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо было мотивированно политически, общество в государстве находится на «пороге гражданской войны». Об этом заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, его слова приводит издание Novinky.

«Нападавший стрелял с явной политической мотивацией. Он решил напасть на премьер-министра Роберта Фицо после президентских выборов… мы находимся почти на пороге гражданской войны», — подчеркнул он.

Сообщалось, что Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреля заявлял, что недовольство в обществе и фрустрация могут обернуться печальными последствиями для первых лиц государства.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее Столтенберг сделал заявление после покушения на премьера Словакии.