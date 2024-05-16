Игрок «Енисея» рассказал об угрозах после драки в Красноярске

Защитник «Енисея» Владимир Хозин, ставший участником драки на одной из баз отдыха в Красноярске, заявил, что конфликт спровоцировали не футболисты красноярской команды, а другая сторона, а после произошедшего игрокам поступали угрозы. Его слова приводит журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдем на ее условия, финансовые условия — то все узнают о нас и ситуация будет против нас. Всем моим словам есть подтверждения. К огромному сожалению, они просто решили хайпануть на том, что мы спортсмены», — заявил Хозин.

Примечательно, что указанная футболистом девушка Лиля заявила, что футболисты спровоцировали драку, напав на них, а позднее предлагали деньги, чтобы урегулировать ситуацию.

Telegram-канал «112» изначально указал, что причиной конфликта послужил тот факт, что футболисты — упоминаются Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников — громко слушали музыку, мешали окружающим и не реагировали на замечания. Администрация вызвала Росгвардию, однако это не помогло. В скором времени после этого игроки вступили в конфликт.

По итогам инцидента на Хозина был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Ранее появилось видео драки футболистов «Енисея» с отдыхающими в Красноярске. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «112».