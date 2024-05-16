Медведев отреагировал на покушение на Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого произошло покушение, является прагматиком и не страдает русофобией. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Удивительно ли, что впервые за десятилетия покушение в Европе было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России? Кстати сказать, отнюдь не пророссийского. Просто прагматика и нерусофоба», — написал Медведев.

Он отметил, что Фицо является политиком, который не потерял связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в «серый радиоактивный пепел». Медведев подчеркнул, что таких, как Фицо, в Европе единицы.

Зампред Совбеза назвал стрелявшего в Фицо маргиналом от интеллигенции. Медведев заявил, что поступок преступника является квинтэссенцией русофобской новой Европы. Он пожелал премьеру Словакии скорейшего выздоровления.

16 мая директор больницы сообщила, что Роберт Фицо попал к врачам с многочисленными ранениями.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее сообщалось, что Фицо в апреле предсказал покушение на себя.