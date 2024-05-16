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Владимир Пресняков рассказал, общается ли с уехавшим в Америку сыном

Певец Владимир Пресняков выразил надежду, что у его сына в США все хорошо

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков в разговоре с «7 дней» выразил надежду, что его сын Никита в США достигнет успеха в своих начинаниях.

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын... Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось... Вроде все нормально», — отметил Пресняков.

Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года стало известно, что он взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Музыкант и его супруга модель Алена Преснякова говорили в интервью, что пока не планируют становиться родителями, поскольку не готовы к этому — им нравится беззаботно проводить время, спать до двенадцати и много путешествовать.

Продюсер Павел Рудченко предположил, что у Преснякова не получится сделать карьеру в США. По мнению критика, даже при сильном «покровительстве» в России из Преснякова «не получилось» сделать артиста. Рудченко отметил, что США – это страна с другим менталитетом, в которой «не нужны наши артисты». Критик считает, что контент, который Пресняков создает в Америке, не нов и его делает большое количество артистов.

Ранее Любовь Успенская намекнула на причастность Киркорова к трагедии в клинике Хайдарова.

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