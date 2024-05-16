Дворник получил удар ножом в висок во время драки с коллегой на овощебазе в Петербурге

В Петербурге дворник получил удар ножом в висок во время пьяной драки с коллегой на Калининской овощебазе. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на проспекте Непокоренных. Предварительно, двое мужчин отдыхали, употребляя алкоголь, и в какой-то момент собутыльники друг другу резко разонравились — начался конфликт. По словам охранника, вызвавшего на место полицию, между дворниками произошла драка, и у одного из участников было сильное кровотечение.

В результате 41-летнего дворника с раной щеки и височной области доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Полицейские забрали в отдел 59-летнего оппонента пострадавшего, на него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. С места происшествия изъяли нож и пустую бутылку.

Ранее в Дагестане 18-летний юноша изрезал ножом родного брата из-за онлайн-игры.