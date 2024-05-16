SHAMAN примерил на себя роль героя-любовника

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя) предстал в образе героя-любовника в своем новом клипе «Любимая женщина». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Клип уже доступен на YouTube. Сама песня появится на музыкальных онлайн-платформах 17 мая. В новой композиции SHAMAN меняет образы, дарит цветы и признается в любви.

«Мне хотелось показать, что SHAMAN — как многослойный пирог, он бывает разным, и каждый найдёт в моём творчестве что-то на свой особый вкус», — поделился Дронов.

Как отмечают в пресс-службе, в ролике SHAMAN пытается понравиться сразу всем своим поклонницам, при этом клип полон самоиронии и тонкой сатиры над собирательным образом типичного поп-идола.

«В кадре постоянно мелькают строчки из текста песни. Своеобразное караоке может служить шпаргалкой мужчинам, подбирающим слова для признания в любви своим любимым женщинам», — сообщили в пресс-службе.

В одной из сцен клипа появлялась женская рука, а после этого и самого Дронова в костюме Адама. SHAMAN отказался раскрывать личность таинственной незнакомки.

Ранее SHAMAN заявил, что уехавшие артисты сделали свой выбор.