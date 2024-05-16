Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SHAMAN примерил на себя роль героя-любовника

Певец SHAMAN предстал в образе героя-любовника в клипе «Любимая женщина»

close
100%
SHAMAN/YouTube

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя) предстал в образе героя-любовника в своем новом клипе «Любимая женщина». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Клип уже доступен на YouTube. Сама песня появится на музыкальных онлайн-платформах 17 мая. В новой композиции SHAMAN меняет образы, дарит цветы и признается в любви.

«Мне хотелось показать, что SHAMAN — как многослойный пирог, он бывает разным, и каждый найдёт в моём творчестве что-то на свой особый вкус», — поделился Дронов.

Как отмечают в пресс-службе, в ролике SHAMAN пытается понравиться сразу всем своим поклонницам, при этом клип полон самоиронии и тонкой сатиры над собирательным образом типичного поп-идола.

«В кадре постоянно мелькают строчки из текста песни. Своеобразное караоке может служить шпаргалкой мужчинам, подбирающим слова для признания в любви своим любимым женщинам», — сообщили в пресс-службе.

В одной из сцен клипа появлялась женская рука, а после этого и самого Дронова в костюме Адама. SHAMAN отказался раскрывать личность таинственной незнакомки.

Ранее SHAMAN заявил, что уехавшие артисты сделали свой выбор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами